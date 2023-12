Geht es endlich los, Quartix?

Die Quartix-Aktie wird aus technischer Sicht kritisch bewertet, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -30,23 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs nur um -2,6 Prozent davon abweicht. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Quartix mit einem Wert von 14,18 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" einzustufen ist und somit ein "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein positives Stimmungsbild der Anleger gegenüber Quartix. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt eine neutrale Einschätzung für die Quartix-Aktie. Der RSI7 liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 77,03 liegt und somit eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.