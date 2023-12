Geht es endlich los, Q linea AB?

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung und das Gesprächsvolumen über Q-linea in den letzten Wochen relativ stabil geblieben sind. Aufgrund dessen wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Q-linea auf 4,07 SEK geschätzt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Abstand zum Aktienkurs von 2,7 SEK beträgt -33,66 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,94 SEK, was einen Abstand von -8,16 Prozent und somit ein weiteres "Schlecht"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Q-linea in den sozialen Medien diskutiert wurde, ohne dabei besonders positive oder negative Ausschläge zu verzeichnen. In den vergangenen Tagen wurde weder stark über positive noch negative Themen rund um Q-linea diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Q-linea-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem RSI von 50. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 62 in einem neutralen Bereich. Somit wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt mit "Neutral" bewertet.