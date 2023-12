Geht es endlich los, Purple Innovation?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Purple Innovation liegt bei 55,22, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 41,43, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Purple Innovation ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden besonders positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Einschätzung "Gut" führt.

In fundamentalen Kriterien wird die Aktie ebenfalls positiv bewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31,91 liegt Purple Innovation unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 61. Dadurch kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Im Bereich Sentiment und Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Purple Innovation in den sozialen Medien zu beobachten. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge über das Unternehmen ist normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Gut"-Rating für die Aktie von Purple Innovation.