Geht es endlich los, Prospect Capital?

Die Finanzgesellschaft Prospect Capital zeigt sich in Bezug auf ihre Dividendenpolitik positiv, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 12 liegt. Dies bedeutet eine positive Differenz von +6,49 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte". Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat Prospect Capital von Analysten eine "Gut"-Bewertung erhalten.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Prospect Capital bei 7 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte", deren KGV bei 56,88 liegt, ist dies um ca. 87 Prozent niedriger. Aus fundamentaler Sicht wird daher die Aktie von Prospect Capital als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Prospect Capital derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 6,18 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 5,99 USD liegt, was einer Abweichung von -3,07 Prozent entspricht. In den vergangenen 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 5,71 USD, was einer Abweichung von +4,9 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher in technischer Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Prospect Capital in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -2,08 Prozent erzielt hat, was mehr als 14 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche von 19,16 Prozent, liegt die Rendite von Prospect Capital mit 21,24 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.