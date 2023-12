Geht es endlich los, Porvair?

Der Aktienkurs von Porvair verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von 0,61 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" von 8,3 Prozent eine Unterperformance von 7,7 Prozent darstellt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" liegt bei 7,42 Prozent, was bedeutet, dass Porvair derzeit um 6,81 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Porvair derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,57 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 35,45 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten die Aktie von Porvair einmal mit "Gut" und kein einziges Mal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einer Gesamtbewertung von "Gut" aus institutioneller Sicht führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Porvair vor, jedoch erwarten die Analysten eine negative Entwicklung des aktuellen Kurses von 620 GBP, was zu einem mittleren Kursziel von 0 GBP führt und somit als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne klare Tendenzen in eine positive oder negative Richtung. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Porvair diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

