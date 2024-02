Geht es endlich los, Portillo's?

Die technische Analyse der Portillo's-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 17,62 USD liegt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 14,18 USD, was einem Unterschied von -19,52 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 14,75 USD, was einem Unterschied von -3,86 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet haben ebenfalls Auswirkungen auf die Bewertung einer Aktie. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Portillo's eine starke Aktivität gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Portillo's-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies ergibt ein "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 28 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 97,46 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls wichtig und zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zur Aktie veröffentlicht wurden. Allerdings wurde in den vergangenen Tagen vermehrt über positive Themen rund um Portillo's diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.