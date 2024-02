Geht es endlich los, Polyard Petroleum?

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing Co.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierzu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Polyard Petroleum-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist Polyard Petroleum weder überkauft noch überverkauft (Wert: 50), und die Aktie erhält auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Polyard Petroleum somit ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Polyard Petroleum bei 6,87, was unter dem Branchendurchschnitt (50 Prozent) liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weist einen Wert von 13,82 auf. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Polyard Petroleum in den sozialen Medien zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität bzw. die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Polyard Petroleum wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Was die Dividende betrifft, beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Polyard Petroleum aktuell 0, was einer negativen Differenz von -8,32 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" entspricht. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher heute als "Schlecht".

