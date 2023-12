Geht es endlich los, Plata Latina Minerals?

Plata Latina Minerals hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -60 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Underperformance von -48,7 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Rendite von Plata Latina Minerals um 48,7 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Plata Latina Minerals von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Aus der technischen Analyse geht hervor, dass der letzte Schlusskurs der Plata Latina Minerals-Aktie um 50 Prozent unter dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Plata Latina Minerals aktuell überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf Basis des RSI25 wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse und dem RSI eine "Schlecht"-Einstufung für die Plata Latina Minerals-Aktie.