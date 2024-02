Geht es endlich los, Picc Property, Casualty?

Die Stimmung rund um die Picc Property & Casualty Aktie wird hauptsächlich als negativ eingeschätzt, basierend auf der Analyse von Kommentaren in sozialen Medien. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende von 5,1 % liegt Picc Property & Casualty nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,73 %. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Ausschüttung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie um +3,88 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs liegt. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Im Vergleich zur Branche hat die Picc Property & Casualty Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +47,07 Prozent erzielt, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.