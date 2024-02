Geht es endlich los, Old Mutual?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 deutet auf eine "überverkaufte" Situation hin, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Old Mutual liegt bei 63,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 50 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Langfristig betrachten Analysten die Aktie der Old Mutual als "Neutral"-Titel. Von 18 Analystenbewertungen waren keine als positiv und eine als neutral eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 59 GBP, was einer Erwartung von 17,53 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Old Mutual im Vergleich zur durchschnittlichen Branche eine Dividendenrendite von 7,39 % auf, was 2,57 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,82 %. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut".

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung und Diskussionsstärke bezüglich Old Mutual in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.