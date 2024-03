Geht es endlich los, Nippon Filcon?

Die technische Analyse der Nippon Filcon -Tokyo-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 486,06 JPY weicht nur um +10,69 Prozent von dem aktuellen Kurs (538 JPY) ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der aktuell bei 529,78 JPY liegt, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen also für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung zum Unternehmen wird von sozialen Medien als neutral eingeschätzt, wie eine Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen zeigt. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Eine Analyse der Sentiment- und Buzz-Entwicklung in den sozialen Medien der letzten vier Wochen zeigt keine wesentlichen Veränderungen, weshalb die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet wird. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz wurde festgestellt.

Zusätzlich wird der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 56 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und liegt bei 60,87, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nippon Filcon -Tokyo-Aktie also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.