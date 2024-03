Geht es endlich los, Ningbo Tuopu?

Die technische Analyse von Ningbo Tuopu zeigt, dass die Aktie gemäß trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 67,61 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 61,71 CNH deutlich darunter liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -8,73 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 56,72 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Das Sentiment und der Buzz rund um Ningbo Tuopu zeigen eine erhöhte Aktivität und Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung in diesem Punkt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ningbo Tuopu liegt bei 51,81, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Stimmung rund um Ningbo Tuopu als "Gut" eingestuft.