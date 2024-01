Geht es endlich los, Nine Energy Service?

Der Energieunternehmensdienstleister Nine Energy Service wird derzeit mit einem KGV von 8,28 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" weist im Vergleich dazu einen Wert von 31,19 auf. Aus dieser Sicht ist die Aktie der Nine Energy Service als unterbewertet einzustufen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Nine Energy Service von 2,68 USD mit -30,57 Prozent Entfernung vom GD200 (3,86 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auf der anderen Seite weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 2,64 USD auf. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +1,52 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Nine Energy Service-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant geändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nine Energy Service-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nine Energy Service liegt bei 38,16, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 34,7 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Nine Energy Service-Aktie.