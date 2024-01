Geht es endlich los, Nilsson Special Vehicles publ AB?

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Skala reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Nilsson Special Vehicles bei 70,59, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 47 an, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nilsson Special Vehicles diskutiert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Nilsson Special Vehicles bei 6,46 SEK liegt, was 12,54 Prozent über dem GD200 (5,74 SEK) liegt und somit als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,48 SEK, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Nilsson Special Vehicles-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung rund um Nilsson Special Vehicles gab. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.