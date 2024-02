Geht es endlich los, Nex Metals Explorations?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI für Nex Metals Exploration liegt bei 66,67, was auf eine „Neutral“-Einstufung hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 28,57 und deutet auf eine „Gut“-Einschätzung hin.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Nex Metals Exploration-Aktie ein Durchschnitt von 0,02 AUD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,021 AUD, was einem Unterschied von +5 Prozent entspricht, und daher wird eine „Neutral“-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer „Neutral“-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie von Nex Metals Exploration eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich somit für Nex Metals Exploration in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt bilden die Grundlage des Anleger-Sentiments. In Bezug auf Nex Metals Exploration wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Nex Metals Exploration auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers somit eine "Neutral"-Bewertung.