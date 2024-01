Geht es endlich los, New Work?

Die Stimmung am Markt von New Work ist als neutral einzustufen, wie Analysten anhand von Bilanzdaten und sozialen Medien festgestellt haben. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren neutral, und auch die Themen, die von den Nutzern in Bezug auf New Work diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionsintensität rund um New Work war durchschnittlich, was auf eine mittlere Aktivität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum verändert, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird New Work daher in Bezug auf die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der New Work-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 106,01 EUR lag, während der aktuelle Schlusskurs von 71 EUR um 33,03 Prozent abweicht, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage und des aktuellen Schlusskurses nahe dem gleitenden Durchschnitt, ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die New Work-Aktie in den letzten 7 Tagen als überkauft einzustufen ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine "Schlecht"-Bewertung für New Work.