Geht es endlich los, New East New Materials?

Die Aktie von New East New Materials weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,72 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Chemikalien") von 2,03 % als niedrig einzustufen ist. Die Differenz von 1,31 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -47,68 Prozent erzielt, was 24,39 Prozent unter dem Durchschnitt der Materialien-Branche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -23,29 Prozent, und New East New Materials liegt aktuell 24,39 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionintensität in Bezug auf New East New Materials langfristig unterdurchschnittlich ist, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmung gegenüber der Aktie auf sozialen Plattformen ist überwiegend positiv, und die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung als "Gut". Somit wird New East New Materials hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.