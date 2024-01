Geht es endlich los, Nestle?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ für das Unternehmen Nestle. An fünf Tagen herrschte eine positive Diskussion, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen verbessert, da sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nestle unterhalten haben. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral".

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen gab. Es gab 7 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 2 "Gut"-Signalen auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Nestle aktuell bei 104,58 CHF. Da der Aktienkurs selbst bei 96,2 CHF aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -8,01 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 98,37 CHF, was einer Differenz von -2,21 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Gemäß der fundamentalen Analyse weist die Nestle-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 26,87 auf, was 6 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Nestle zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, weshalb die Redaktion eine "Gut"-Bewertung vergibt. Die Aktie erhielt insgesamt eine positivere Aufmerksamkeit und wird daher ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet.