Geht es endlich los, Neon Bloom?

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien, da es die Stimmung verstärken oder sogar verändern kann. Bei Neon Bloom wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI), der anhand von Kursbewegungen über die Zeit bewertet, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (37,78 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (53 Punkte) deuten darauf hin, dass Neon Bloom derzeit als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Neon Bloom-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,08 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 0,0084 USD, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine schlechte Performance hin.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, und es wurden hauptsächlich negative Themen rund um die Neon Bloom-Aktie angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als schlecht eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Einstufung hinsichtlich der Diskussionsintensität und des RSI, während die einfache Charttechnik und die Anleger-Stimmung auf eine schlechte Bewertung hinweisen. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren in Zukunft entwickeln werden.