Geht es endlich los, NLS Pharmaceutics?

Die technische Analyse der Nls Pharmaceutics-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,91 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,56 USD, was einem Unterschied von -38,46 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs von 0,52 USD über dem 50-Tages-Durchschnitt von 0,52 USD, was einer Differenz von +7,69 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Nls Pharmaceutics-Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion in sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Nls Pharmaceutics daher in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Nls Pharmaceutics diskutiert, wodurch die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Nls Pharmaceutics liegt bei 21,39, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der die Dynamik des Aktienkurses für einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet, beläuft sich auf 38,49 und resultiert in einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie.