Geht es endlich los, NEC?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Nec liegt bei 34,97, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 25,04 und deutet auf eine "gute" Einschätzung hin.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Statistische Auswertungen zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Die Redaktion bewertet daher das Anleger-Sentiment insgesamt als "gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Nec beträgt derzeit 1, was zu einer negativen Differenz von -0,68 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Nec derzeit bei 7170,68 JPY, was als "gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 9262 JPY, was einer Differenz von +29,16 Prozent entspricht. Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt eine positive Differenz von +10,11 Prozent. Basierend auf beiden Zeiträumen ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "gut".