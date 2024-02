Geht es endlich los, Mount Gibson Iron?

Die Aktienanalyse der Mount Gibson Iron-Aktie ergab verschiedene Bewertungen auf Basis unterschiedlicher Indikatoren. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine positive Entwicklung, wobei der aktuelle Wert bei 0,47 AUD liegt, was 9,57 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 0,515 AUD liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut". Bei einer kürzeren Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein Wert von 0,53 AUD, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht, da der letzte Schlusskurs ähnlich hoch liegt (-2,83 Prozent).

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Mount Gibson Iron-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 50 und ein RSI25-Wert von 57,14, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Mount Gibson Iron mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,37 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Bewertung der Mount Gibson Iron-Aktie, die je nach Analysebasis und Kategorie unterschiedliche Bewertungen erhält.