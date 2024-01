Geht es endlich los, Moho Resources?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Moho ergibt sich ein RSI von 50 Punkten auf 7-Tage-Basis, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 42,86, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Moho-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage ist der Kurs von Moho um 0 Prozent entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls 0 Prozent, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Moho zeigt sich aus Anlegerperspektive insgesamt positiv, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen beiden Wochen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Auf der anderen Seite zeigen die Analysen der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung im Internet eine unterdurchschnittliche Aktivität sowie eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbeurteilung von "Schlecht" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.