Geht es endlich los, Million Stars?

Die Stimmung an den Aktienmärkten lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmungslage einschätzen. Die Analysten haben die Kommentare und Meinungen zu Million Stars in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Aus diesem Grund wurde die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum betrachtet. Dabei zeigte sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufwies. Aufgrund dieser Beobachtungen wurde die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Dabei ergab sich ein Wert von 83,33, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergab sich ein Wert von 73, was ebenfalls auf eine Überkaufung hindeutet. Somit wurde die Aktie auf Basis des RSI als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigte ebenfalls ein negatives Bild. Der GD200 verläuft bei 0,16 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,106 HKD liegt, was einer Abweichung von -33,75 Prozent entspricht. Auch der GD50 ergab eine Abweichung von -18,46 Prozent. Aufgrund dieser Werte wurde die Aktie auch hier als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit für Million Stars eine überwiegend negative Bewertung hinsichtlich der Stimmung und der technischen Analyse.