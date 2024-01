Geht es endlich los, MercadoLibre?

Die Mercadolibre Aktie wird aus charttechnischer Sicht sowohl kurzfristig als auch auf Basis der vergangenen 200 Tage positiv bewertet. Aktuell liegt der Kurs mit 1529,16 USD 3,9 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Im Vergleich dazu beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage +16,6 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Mercadolibre eine Rendite von 80,92 Prozent auf, was mehr als 70 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" kann die Aktie mit einer Rendite von 84,48 Prozent punkten, während die Branche selbst eine mittlere Rendite von -3,56 Prozent verzeichnet. Diese überdurchschnittliche Entwicklung führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite schneidet Mercadolibre im Vergleich zur Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" mit 0 % schlechter ab, da der Branchendurchschnitt bei 3,37 % liegt. Dies führt zu einer negativen Einstufung.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysen von sozialen Plattformen zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare über Mercadolibre positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Mercadolibre aufgegriffen. Die Betrachtung von Handelssignalen zeigt ebenfalls eine überwiegend positive Bewertung. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird die Stimmung rund um Mercadolibre als positiv eingestuft.