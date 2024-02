Geht es endlich los, Mei Ah Entertainment?

Weitere Suchergebnisse zu "Telus":

Die technische Analyse der Mei Ah Entertainment ergibt eine Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,17 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,13 HKD um -23,53 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,15 HKD, was einer Abweichung des Aktienkurses von -13,33 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mei Ah Entertainment-Aktie zeigt keine überkauften oder überverkauften Signale. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 36 und der RSI der letzten 25 Handelstage bei 63,08, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Einschätzung und Stimmung rund um die Mei Ah Entertainment hin. Die Mehrheit der Meinungen in den letzten Wochen war positiv, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt die technische Analyse, der Relative Strength Index, die Anlegerstimmung und die Betrachtung des Sentiments und Buzz eine Einschätzung der Mei Ah Entertainment-Aktie als "Schlecht", wobei das Unternehmen selbst als "Gut" bewertet wird.