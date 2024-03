Geht es endlich los, Luks?

Der Aktienkurs von Luks Vietnam hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,95 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um -3,6 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Luks Vietnam im Branchenvergleich um -18,35 Prozent unterperformt hat. Der "Materialien"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -3,6 Prozent, wobei Luks Vietnam um 18,35 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Aktienkurse werden neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt. Analysten haben die sozialen Plattformen für Luks Vietnam untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten Tagen haben Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um Luks Vietnam wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei ergab sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Luks Vietnam in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Luks Vietnam derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Baumaterialien. Der Unterschied beträgt 1,14 Prozentpunkte (4,44 % gegenüber 5,58 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.