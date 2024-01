Geht es endlich los, Lockheed Martin?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Lockheed Martin beträgt das aktuelle KGV 14, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" im Durchschnitt ein KGV von 30 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Lockheed Martin damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analysteneinschätzung für Lockheed Martin zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 3 Gut, 6 Neutral und 1 Schlecht Bewertungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 503 USD, was einer möglichen Steigerung um 16,52 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Lockheed Martin mit einer Rendite von -4,31 Prozent mehr als 10 Prozent darunter. In der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 5,22 Prozent, wobei Lockheed Martin mit 9,53 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält, sowohl auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.