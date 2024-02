Geht es endlich los, Likewise?

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den bekannten Relative Strength Index, kurz RSI, zurückgegriffen werden. Dieser indexiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Ein Wert von 100 ist die Grundlage für die Bewertung als "Schlecht". Der RSI25 beträgt 95,74, was für einen Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Schlecht".

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der für die Likewise-Aktie bei 200 Handelstagen aktuell bei 19,68 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs bei 19,7 GBP liegt daher auf ähnlichem Niveau (+0,1 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 20,19 GBP zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,43 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Likewise in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Anleger: Die Diskussionen rund um Likewise auf sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ist das Unternehmen als "Neutral" einzustufen. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Likewise bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.