Geht es endlich los, Lancy?

Die Aktie der Lancy liegt mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 44,95 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien entspricht. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnet die Lancy-Aktie eine Rendite von -26,89 Prozent, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Rendite der Lancy-Aktie mit 31,18 Prozent deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Lancy-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist, mit einem RSI7-Wert von 36,21 und einem RSI25-Wert von 46,36, was ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt. In der technischen Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -12,7 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine andere Bewertung und zwar ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Lancy-Aktie somit eine neutrale Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, im Branchenvergleich und im Relative Strength-Index, sowie ein gemischtes Rating in der technischen Analyse.