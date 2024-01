Geht es endlich los, Krones?

Weitere Suchergebnisse zu "Polar Capital":

In den letzten 12 Monaten erzielte Krones eine Performance von 4,73 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Maschinen"-Branche eine Underperformance von -3,49 Prozent bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,04 Prozent im letzten Jahr, wobei Krones 2,31 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird die Aktie von Krones in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Krones beträgt 14, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Maschinen" unterdurchschnittlich ist, da diese im Durchschnitt ein KGV von 31 haben. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Stimmung rund um die Aktienkurse lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung einschätzen. Analytiker haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde über Krones auf sozialen Plattformen überwiegend negativ waren, und die Nutzer in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet wird zur Bewertung herangezogen. Die Diskussionsintensität rund um Krones zeigte eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufwies. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie von Krones bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes ebenfalls als "Neutral" bewertet.