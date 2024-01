Geht es endlich los, Konaka?

Die technische Analyse der Konaka-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt interessante Entwicklungen. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen, liegt dieser Wert aktuell bei 390,91 JPY. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darüber bei 413 JPY, was einem Unterschied von +5,65 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (398,96 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,52 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Konaka-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz der Konaka-Aktie in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Konaka zeigt interessante Ergebnisse. Der 7-Tage-RSI liegt bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Konaka in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.