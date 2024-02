Geht es endlich los, Keysight?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Keysight liegt bei 25, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 46,4 für "Elektronische Geräte und Komponenten" deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und entsprechend eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zu Keysight veröffentlicht wurden. Allerdings gab es in den letzten Tagen auch negative Diskussionen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen zudem, dass überwiegend negative Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Keysight-Aktie derzeit 3,89 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da sie sich um 8,26 Prozent über dem GD200 befindet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Anlegerstimmung im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer positiven Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anleger in etwa gleichem Maße wie üblich über das Unternehmen diskutierten.

Zusammenfassend erhält die Keysight-Aktie eine insgesamt positive Bewertung, da sie sowohl fundamentale als auch sentimentale und technische Kriterien erfüllt.