Geht es endlich los, Keihin?

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Keihin -Minato-ku Tokyo Japan derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1757,06 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1777 JPY) um +1,13 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 1772,44 JPY, was einer Abweichung von +0,26 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes hat sich die Stimmung für Keihin -Minato-ku Tokyo Japan in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) dient dazu, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Keihin -Minato-ku Tokyo Japan liegt bei 29,63, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,42, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Keihin -Minato-ku Tokyo Japan in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Negative Themen standen in den Diskussionen der letzten Tage im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.