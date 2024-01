Geht es endlich los, KFC?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Kfc wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 32,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass Kfc weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,14, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet.

Die Diskussionen zu Kfc in den sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge und beziehen sich überwiegend auf neutrale Themen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +3,4 Prozent beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von +2,02 Prozent eine neutrale Bewertung auf.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsrate. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Zusammenfassend wird das Kfc-Wertpapier in Bezug auf den RSI, die Anlegerstimmung, die technische Analyse und das Sentiment mit "Neutral" bewertet.