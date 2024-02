Geht es endlich los, KBC?

In den letzten Wochen wurde bei Kbc eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders negativen Themen festgestellt wurde. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Sentiment und der Buzz als "Schlecht" bewertet. Gleichzeitig wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,84 Prozent, was 1,84 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser positiven Dividendenpolitik erhält die Kbc-Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Kbc mit 13,25 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Kbc neutral eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI von 33,01 Punkten als auch der 25-Tage-RSI von 39,09 Punkten zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend wird Kbc aufgrund des Stimmungsbildes, der Dividendenpolitik, der Fundamentalanalyse und des Relative Strength Index insgesamt als "Neutral" bewertet.