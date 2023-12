Geht es endlich los, Juventus Football Club?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Juventus Football Club Spa von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann.

Die Rate der Stimmungsänderung sowie die Diskussionsintensität der letzten Monate ergibt ein positives Bild, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in den letzten Tagen weniger intensiv diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Juventus Football Club Spa-Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs und dem Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 0,31 EUR, während der Aktienkurs bei 0,25 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der GD50 beträgt 0,25 EUR, was als "Neutral"-Wert eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index zeigt für die Juventus Football Club Spa aktuell einen Wert von 48,57, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 Wert von 57 ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".