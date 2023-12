Geht es endlich los, Jost Werke?

Der Aktienkurs von Jost Werke hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,18 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um 9,79 Prozent niedriger liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 7,02 Prozent, und Jost Werke liegt aktuell 11,2 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Jost Werke war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit Ausnahme eines Tages, an dem die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen war das Interesse der Anleger hauptsächlich von positiven Themen geprägt, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Jost Werke. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen zeigt, dass Jost Werke aktuell in etwa so viel Beachtung findet wie normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 44,2 EUR der Jost Werke-Aktie mit -6,77 Prozent Entfernung vom GD200 (47,41 EUR) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 43,09 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,58 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Jost Werke-Aktie daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.