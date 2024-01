Geht es endlich los, Jinlong Machinery, Electronic?

Derzeit schüttet Jinlong Machinery & Electronics niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung. Dies entspricht einer Differenz von 1,5 Prozentpunkten (0 % gegenüber 1,5 %). Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen zu Jinlong Machinery & Electronics in den sozialen Medien signalisieren gemischte Einschätzungen und Stimmungen. In den vergangenen zwei Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, da die Anlegerstimmung insgesamt gemischt ist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jinlong Machinery & Electronics liegt mit einem Wert von 153,62 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Elektrische Ausrüstung". Daher wird die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Jinlong Machinery & Electronics-Aktie ein "Neutral"-Signal. Der Kurs liegt mit 6,29 CNH nur 0,16 Prozent über dem GD200 (6,28 CNH). Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 6,46 CNH, was einem Abstand von -2,63 Prozent entspricht. Zusammenfassend wird der Kurs der Jinlong Machinery & Electronics-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.