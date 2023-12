Geht es endlich los, Jiangxi Ganyue Expressway?

Die technische Analyse des Jiangxi Ganyue Expressway zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3,82 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 4,26 CNH liegt. Dies entspricht einer Distanz von +11,52 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4,17 CNH, was einem Abstand von +2,16 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher die Gesamtnote "Gut".

Die Anleger-Stimmung bezüglich des Jiangxi Ganyue Expressway war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Auch die Themen rund um das Unternehmen wurden überwiegend positiv bewertet, was zu der Einstufung "Gut" führt. Die Redaktion hat außerdem 5 positive Signale und keine negativen Signale ausgewertet, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet hat gezeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezogen auf den Jiangxi Ganyue Expressway als durchschnittlich und stabil einzustufen sind. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Neutral"-Einstufung.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI) für den Jiangxi Ganyue Expressway, dass das Unternehmen weder "überkauft" noch "überverkauft" ist, sowohl auf dem kurzfristigen 7-Tage-RSI (40 Punkte) als auch dem etwas längerfristigen 25-Tage-RSI (41,43 Punkte). Daher wird das Unternehmen in diesem Punkt ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für den Jiangxi Ganyue Expressway gemäß dieser Analyse.