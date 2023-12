Geht es endlich los, Jiangsu Innovative Ecological New Materials L?

Die Analyse von Sentiment und Buzz für die Jiangsu Innovative Ecological New Materials-Aktie ergibt ein neutrales Rating. Dies basiert auf der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, die keine signifikante Veränderung im vergangenen Monat zeigt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für die Aktie zeigt gemischte Signale. Der RSI auf 7-Tage-Basis liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Position hindeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch eine überkaufte Situation, was zu einem schlechten Rating in diesem Bereich führt.

Aus fundamentaler Sicht zeigt sich die Jiangsu Innovative Ecological New Materials-Aktie jedoch unterbewertet, mit einem KGV von 10,71 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 51,38. Dies führt zu einem guten Rating auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +148,78 Prozent gezeigt, was zu einem guten Rating im Branchenvergleich führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Jiangsu Innovative Ecological New Materials-Aktie, mit neutralen, schlechten und guten Ratings in verschiedenen Bereichen der Analyse.