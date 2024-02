Geht es endlich los, Jiangsu Broadcasting Cable Information Network?

Bei Jiangsu Broadcasting Cable Information Network gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Dies bedeutet, dass es keine deutliche Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Jiangsu Broadcasting Cable Information Network daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Jiangsu Broadcasting Cable Information Network derzeit bei 3,07 CNH, was -1,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" angesehen, da die Distanz zum GD200 bei -7,81 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für den Jiangsu Broadcasting Cable Information Network liegt bei 42,42, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 52,63, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an fünf Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Jiangsu Broadcasting Cable Information Network. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.