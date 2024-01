Geht es endlich los, Jiangmen Sugar Cane Chemical?

Der Aktienkurs von Guangdong Ganhua Science & Industry hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor positiv entwickelt. Mit einer Rendite von -7,99 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" konnte Guangdong Ganhua Science & Industry mit einer Rendite von 5,98 Prozent überzeugen. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Guangdong Ganhua Science & Industry-Aktie zeigt einen Wert von 41 für die letzten 7 Tage, was eine neutrale Bewertung bedeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 52,5 im neutralen Bereich. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Guangdong Ganhua Science & Industry eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln zu einem geringeren Ertrag von 1,78 Prozentpunkten führt. Dadurch wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Guangdong Ganhua Science & Industry zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was auf eine positive langfristige Stimmung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch stabil, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für das Unternehmen in diesem Punkt.