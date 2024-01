Geht es endlich los, Japfa?

Die Anleger-Stimmung bei Japfa in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist neutral. Dies geht aus den Auswertungen der vergangenen zwei Wochen hervor, die zur Gewinnung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie durchgeführt wurden. Es zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führte.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von Japfa im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,5 Prozent erzielt, was 19,5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -7,34 Prozent, und Japfa liegt aktuell 19,16 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Analyse zeigt, dass sich das Sentiment und der Buzz für Japfa in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Japfa gemessen. Auch dafür erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Japfa liegt bei 33,33, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.