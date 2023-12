Geht es endlich los, IsoEnergy?

Isoenergy wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 4939,27 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt von 7164 Prozent liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 3,55 CAD der Isoenergy-Aktie derzeit -6,82 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei +10,94 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral" Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Isoenergy-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 74,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion aufgrund dieser Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite wird dabei mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 Gut- und keine Neutral- oder Schlecht-Einschätzungen für Isoenergy abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 5 CAD, was einem Potential von 40,85 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Isoenergy-Aktie eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.