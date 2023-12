Geht es endlich los, Irisity AB?

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Die Chartanalyse der Irisity-Aktie ergibt eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 5,5 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 5,07 SEK liegt, was einem Unterschied von -7,82 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 4,61 SEK liegt, und vergleicht ihn mit dem letzten Schlusskurs, der darüber liegt, ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen über Irisity in den sozialen Medien zeigen eine neutrale Stimmung und Einschätzungen zum Unternehmen. Aufgrund dessen wird Irisity als "Neutral" eingestuft, was die Anlegerstimmung betrifft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Irisity-Aktie liegt bei 28,16, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46, was als neutral angesehen wird und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich bei Irisity in den letzten Wochen kaum Veränderung. Die Aktie wird daher auch in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Irisity auf Basis der technischen Analyse und der Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating versehen wird.