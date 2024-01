Geht es endlich los, Intervacc AB?

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, was bedeutet, dass es keine negativen Diskussionen gab. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Intervacc. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut", was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Intervacc derzeit bei 6,05 SEK, während die Aktie selbst einen Kurs von 5,96 SEK erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral" aufgrund eines Abstands von -1,49 Prozent zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 6,87 SEK, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -13,25 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es in den letzten Wochen eine Zunahme an positiven Kommentaren über Intervacc in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich ebenfalls im grünen Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet wird. Die gesteigerte Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und die erhöhte Aufmerksamkeit für Intervacc führen ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Intervacc-RSI ergibt sich eine Ausprägung von 56,63, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 72,16 und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Schlecht".