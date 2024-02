Geht es endlich los, Interparfums?

Die Interparfums wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 54,73 EUR, während der Kurs der Aktie bei 51 EUR um -6,82 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 48,9 EUR, was einer Abweichung von +4,29 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einzustufen.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Interparfums liegt bei 41,23, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 37,14 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während größtenteils neutrale Einstellungen an insgesamt drei Tagen vorherrschten. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Interparfums. Dadurch wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für das Anleger-Sentiment führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung zeigen eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Somit wird der Aktie von Interparfums bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes ebenfalls die Note "Neutral" erteilt.