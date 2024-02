Geht es endlich los, Intelligent System?

Die aktuelle Dividendenpolitik von Corecard wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -2,21 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Die Anleger-Stimmung bei Corecard in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, aber in den Diskussionen der vergangenen Tage standen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt, wodurch die Einschätzung insgesamt "Neutral" lautet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Corecard-Aktie mit einem aktuellen Relative Strength-Index (RSI) von 66,22 als "Neutral" eingestuft wird. Die RSI25-Bewertung von 59 deutet ebenfalls darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten Corecard insgesamt als "Gut", da 1 Kauf-, 0 Neutral- und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 30 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 171,49 Prozent entspricht, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Corecard, mit einer negativen Dividendenpolitik, einer neutralen Anleger-Stimmung und technischen Analysen, sowie einer positiven Bewertung durch Analysten.