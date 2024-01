Geht es endlich los, Intel?

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Intel-Aktie: Branchenvergleich und Analyse

Die Aktienkursentwicklung von Intel zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Leistung im Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von 60,97 Prozent, was mehr als 50 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite mit 15,74 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Rahmen der technischen Analyse wird für die Intel-Aktie der Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Der aktuelle Wert von 48,98 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen "Neutral"-Status. Insgesamt ergibt sich für den RSI also ebenfalls eine Einstufung von "Neutral".

In Bezug auf die Fundamentalanalyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intel einen Wert von 36,92, was 48 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 70. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Intel bei 1 liegt, was eine negative Differenz von -1,1 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Intel eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.